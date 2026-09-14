Силы ПВО сбили 173 украинских БПЛА над российскими регионами

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами в период с 08:00 до 20:00 14 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, беспилотники были сбиты над:



Брянской областью;

Курской областью;

Орловской областью;

Калужской областью;

Белгородской областью;

Воронежской областью;

Липецкой областью.

Также дроны ликвидированы над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.

Ранее в Севастополе после отражения атаки вражеских беспилотников загорелась крыша детского сада на территории образовательного центра "Бухта Казачья". Пожар был оперативно локализован силами подразделений Черноморского флота. На момент инцидента все дети находились в укрытии.