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14 сентября, 21:02

Происшествия

Силы ПВО сбили 173 украинских БПЛА над российскими регионами

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами в период с 08:00 до 20:00 14 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, беспилотники были сбиты над:

  • Брянской областью;
  • Курской областью;
  • Орловской областью;
  • Калужской областью;
  • Белгородской областью;
  • Воронежской областью;
  • Липецкой областью.

Также дроны ликвидированы над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.

Ранее в Севастополе после отражения атаки вражеских беспилотников загорелась крыша детского сада на территории образовательного центра "Бухта Казачья". Пожар был оперативно локализован силами подразделений Черноморского флота. На момент инцидента все дети находились в укрытии.

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