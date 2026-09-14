14 сентября, 21:02Происшествия
Силы ПВО сбили 173 украинских БПЛА над российскими регионами
Фото: МАХ/"Минобороны России"
Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами в период с 08:00 до 20:00 14 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В частности, беспилотники были сбиты над:
- Брянской областью;
- Курской областью;
- Орловской областью;
- Калужской областью;
- Белгородской областью;
- Воронежской областью;
- Липецкой областью.
Также дроны ликвидированы над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.
Ранее в Севастополе после отражения атаки вражеских беспилотников загорелась крыша детского сада на территории образовательного центра "Бухта Казачья". Пожар был оперативно локализован силами подразделений Черноморского флота. На момент инцидента все дети находились в укрытии.