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14 сентября, 12:56

Политика

Средства ПВО России за сутки сбили 1 025 украинских БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожили 1 025 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также были сбиты 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 4 управляемые авиационные бомбы и 4 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

Ранее российская авиация поразила пункт временной дислокации подразделений 108-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Федоровке Харьковской области. Кроме того, удары нанесены по пункту управления дронами 5-го пограничного отряда Украины в Земляном Сумской области.

До этого Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по Украине высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА. Вместе с тем в Одесской области ликвидирован транспортный объект, где разгружали и хранили военные грузы.

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