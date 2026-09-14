В "Норском заповеднике" Амурской области началась миграция косуль вплавь по реке

Фото: МАХ/"Норский заповедник"/Наталья Поспелова

В "Норском заповеднике" Амурской области косули начали осеннюю миграцию на зимовку. За пять дней, в период с 9 по 13 сентября, 40 особей преодолели реку Нору вплавь. Об этом сообщила пресс-служба со ссылкой на ведущего специалиста по развитию туризма учреждения Наталью Баландину в мессенджере MAX.

Половина из тех особей, переплывших реку, – сиголетки – косули первого года жизни, они родились этим летом на территории заповедника. В будущем ожидается пик миграции, когда водоем будут пересекать сотни животных в сутки, отметила Баландина.

Популяция сибирской косули в "Норском заповеднике" считается одной из самых крупных в стране и находится под охраной специалистов. На протяжении многих лет животные по одному и тому же маршруту покидают территорию и направляются в Мазановский, Свободненский и Шимановский районы области, где зимой меньше снега, а еду проще найти. Весной косули вернутся на мари для размножения.

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