Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 13:33

Регионы

В "Норском заповеднике" Амурской области началась миграция косуль вплавь по реке

Фото: МАХ/"Норский заповедник"/Наталья Поспелова

В "Норском заповеднике" Амурской области косули начали осеннюю миграцию на зимовку. За пять дней, в период с 9 по 13 сентября, 40 особей преодолели реку Нору вплавь. Об этом сообщила пресс-служба со ссылкой на ведущего специалиста по развитию туризма учреждения Наталью Баландину в мессенджере MAX.

Половина из тех особей, переплывших реку, – сиголетки – косули первого года жизни, они родились этим летом на территории заповедника. В будущем ожидается пик миграции, когда водоем будут пересекать сотни животных в сутки, отметила Баландина.

Популяция сибирской косули в "Норском заповеднике" считается одной из самых крупных в стране и находится под охраной специалистов. На протяжении многих лет животные по одному и тому же маршруту покидают территорию и направляются в Мазановский, Свободненский и Шимановский районы области, где зимой меньше снега, а еду проще найти. Весной косули вернутся на мари для размножения.

Ранее сообщалось, что в Москве завершился период выведения потомства у птиц. Взрослые особи теперь готовятся к линьке, осенним миграциям и смене питания. Успешное завершение выводково-гнездового периода говорят о том, что условия для жизни пернатых в столице остаются комфортными.

Читайте также


животныерегионы

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика