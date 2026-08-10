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10 августа, 07:37

Город

В Москве завершился период выведения потомства у птиц

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Москве завершился период выведения потомства у птиц. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

К середине июля брачные песни птиц, звучавшие весной, умолкли. Взрослые особи теперь готовятся к линьке, осенним миграциям и смене питания. Их задача – не привлекать внимание к птенцам и сохранять силы перед сезонной сменой оперения.

Птенцы постепенно становятся самостоятельными. За период гнездования родители успевают обучить их необходимым навыкам, и к концу июля молодые птицы уже уверенно перелетают с ветки на ветку, осваивают маршруты между укрытиями и начинают сами добывать корм.

Птицы играют важную роль в городской экосистеме, регулируя численность насекомых и распространяя семена растений. Успешное завершение выводково-гнездового периода свидетельствует о том, что условия для жизни пернатых в Москве остаются комфортными.

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды призвали москвичей не подбирать слетков, поскольку родители, чаще всего, находятся рядом и заботятся о потомстве.

Наблюдать за дикими животными следует на расстоянии. В случае обнаружения травмированного или ослабленного животного необходимо сообщить об этом в единую справочную службу правительства Москвы по телефону 8 (495) 777-77-77.

Ранее в Терлецком лесопарке впервые обнаружили гнездо красношейной поганки – птицы, занесенной в Красную книгу России. В естественной среде она обычно гнездится в северных районах европейской части России.

В Терлецком лесопарке птицы уже обустроили гнездо и готовятся к выведению потомства. Для того, чтобы этот период прошел благополучно, специалисты огородили участок пруда.

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