Россия купила какао-бобы у Бразилии впервые с 1999 года

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Бразильские какао-бобы впервые с 1999 года поступили в Россию, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, на которые ссылается РИА Новости.

В июле 2026 года объем поставок составил 127,8 тысячи долларов, что эквивалентно 25 тоннам продукции. Предыдущая и единственная поставка какао-бобов из Бразилии в Россию была осуществлена в июне 1999 года – тогда ее стоимость не превышала 29 тысяч долларов. Таким образом, нынешняя партия стала первой за 27 лет.

Помимо России, в июле бразильские какао-бобы отправились в Японию – на 120,8 тысячи долларов. Месяцем ранее основными покупателями выступали Швейцария, Нидерланды, Дания и Бельгия.

Суммарный экспорт какао и шоколада из Бразилии в июле достиг 59,4 миллиона долларов. Лидерами по закупкам стали Аргентина (17,6 миллиона долларов), США (12,2 миллиона), Чили (5,2 миллиона), Нидерланды (4 миллиона) и Канада (3,9 миллиона).

Ранее стало известно, что в 2025 году экспорт российских шоколадных кондитерских изделий увеличился на 16%. Выяснилось, что Россия поставила на зарубежные рынки около 224 тысяч тонн шоколадных кондитерских изделий на сумму 985 миллионов долларов США. До этого рекорд пришелся на 2021 год, когда показатель составил 864 миллиона долларов.

