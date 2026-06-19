Экономист Сафонов: мировой сахарный кризис из-за Эль-Ниньо не затронет Россию

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде, отметили в ООН. Насколько вероятен продовольственный кризис и затронет ли он Россию, разбиралась Москва 24.

Придется несладко?

Урожай сахарного тростника в Индии и Таиланде в сезоне 2026–2027 годов оказался под угрозой из-за климатического явления Эль-Ниньо. Такие данные приведены в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).



Эль-Ниньо характерен тем, что вызывает аномальную температуру поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. На этом фоне случается глобальный климатический сдвиг: к примеру, если в одних точках на планете наступает засушливая погода, то в других есть риск серьезных наводнений.



Опасения по поводу возможных последствий явления уже вызвали рост цен на мировых рынках. Кроме того, усиливаются тревоги, что Бразилия сократит экспорт сахара, направляя больше тростника на производство этанола, сказано в докладе ООН.

По данным СМИ, в Индии, которая является второй страной в мире по производству и поставкам сахара, уже фиксируется засуха. Похожая обстановка и в Таиланде, где в ближайшее время ожидается аномальная жара без осадков. Причем под угрозой не только сахар, но и урожаи риса, пшеницы, сои и кукурузы.

Ранее зарубежные климатологи предположили, что Эль-Ниньо образца 2026 года способен стать одним из самых мощных в XXI веке. В частности, главный метеоролог телеканала WFLA-TV Джефф Берарделли отметил в беседе с журналистами, что миру угрожают беспрецедентные катаклизмы.

Кроме того, по версии некоторых ученых, последствия могут быть схожи с ситуацией 1877 года, когда очень высокие температуры и отсутствие осадков вызвали массовый смертоносный голод в Индии, Китае, Бразилии и Египте.

Комментируя данные западных коллег, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев сказал Москве 24, что пока это больше похоже на предположения с их стороны. В то же время Эль-Ниньо происходит с непостоянной периодичностью – к примеру, иногда раз в два года, а порой и в семь. Так как последний эпизод был пару лет назад, его повторение в 2026-м не исключено, заметил специалист.

Все свое

Фото: сбор урожая сахарной свеклы в Краснодарском крае. ТАСС/Игорь Онучин

Источником природного подсластителя являются как минимум два широко известных продукта – тростниковый сахар и сахарная свекла, напомнил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с Москвой 24.

"С учетом того, что климатические изменения по-разному влияют на разные страны и могут смещать зоны возделывания культур, России дефицит не очень грозит, потому что у нас огромное пространство", – добавил эксперт.

Например, в ряде государств потепление климата или глобальная засуха превратит большинство территорий в зону, близкую к пустынной. Возделывать там что-либо без поливных технологий станет невозможно. В России же зона устойчивого сельского хозяйства просто сместится ближе к северу, подчеркнул Сафонов.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой. Если мы покупаем тростниковый сахар, то в первую очередь на Кубе, но в целом у нас есть все свое. Поэтому переживать не стоит.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов в беседе с Москвой 24 уточнил, что Таиланд и Индия действительно входят в список мировых поставщиков, однако с большим отрывом от них на протяжении многих лет идет Бразилия.

По его словам, проблемы в ряде стран косвенно могут сказаться на тех же мировых ценах, однако в целом последние сезоны на планете были профицитными. Это связано с тем, что производство сахара превышало потребление. Ситуация с Эль-Ниньо оставляет два варианта: или роста резерва в следующем сезоне не будет, или он случится, но медленнее, предположил Иванов.

"Россия 10 сезонов подряд является нетто-экспортером сахара (продает больше, чем покупает. – Прим. ред.). При небольшом импорте (в основном из Беларуси) мы много реализуем на внешнем рынке", – добавил он.

При этом РФ перерабатывает свекловичный сахар, в то время как практически все крупнейшие экспортеры – сахарный тростник, в силу другой экономики производства. Свекловичный сахар попадает в список крупных поставок нечасто, уточнил эксперт.





Евгений Иванов ведущий эксперт ИКАР В этом сезоне и в следующем, который наступает 1 августа, Россия вновь произведет сахара заметно больше потребления и будет экспортировать около 1 миллиона тонн. Этот объем держится на одном уровне уже несколько лет.

По словам Иванова, Россия регулярно поставляет сахар на рынки более 15 стран: в основном это сопредельные государства, но не только СНГ. Периодически бывают поставки морскими контейнерами в десятки стран Евразии и Африки, но они пока небольшие и непостоянные.

В будущем сезоне заметный экспорт сахара из РФ продолжится, заключил специалист.

