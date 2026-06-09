Климатолог Зорина спрогнозировала учащение волн жары в Москве

Столичный климат может стать похожим на Сочи в ближайшие десятилетия, уверяют некоторые ученые. Насколько верны такие прогнозы, разбиралась Москва 24.

Теплые края

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Климат в Москве рискует стать похожим на южный через 15 лет, заявил Национальной службе новостей ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов. Эксперт связал это со стремительными темпами глобального потепления в РФ.





Алексей Карнаухов ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Зимние температуры растут быстрее, чем летние, потому что у нас уменьшается количество снежного потока, а из-за этого снижается способность поверхности нашей планеты отражать солнечный свет. А повлияет это таким образом, что климат в Москве станет похож на более южные регионы, Сочи или Ростов.

Однако ученый оговорился, что подобный сценарий вероятен только при линейном развитии глобального потепления. В случае же, если нарушатся океанские течения в целом и Гольфстрима в частности, в России, наоборот, может похолодать сразу на 20 градусов.

"Климат становится менее предсказуемым, поэтому единственное, что можно точно предсказать, – это рост числа экстремальных погодных явлений", – добавил специалист.

Тем временем столица переживает сильную жару. По словам ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, ночь на 9 июня стала наиболее теплой с начала 2026 года. Приборы на ВДНХ зафиксировали минимальные показатели в 17,5 градуса.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что на этой неделе в дневное время в городе ожидается 27–32 градуса, в ночное – 15–20. При этом с 10 июня до выходных прогнозируются дожди с грозами, а порывы ветра могут достигать 9–14 метров в секунду. По данным Гидрометцентра, ко Дню России, 12 июня, температуры станут еще выше: воздух может прогреться до 32 градусов.

На фоне жары в столичном регионе введен особый противопожарный режим, отметили в местом управлении МЧС. В ведомстве предупредили, что это подразумевает ограничения на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и листвы. Кроме того, нельзя устраивать пожароопасные работы на улице.

Непредсказуемая погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в беседе с Москвой 24 отметил, что никаких прогнозов, что в ближайшие годы в столице будет очень жарко, нет. Однако есть общая тенденция изменения климата.

"Температура будет увеличиваться, но на жизни одного поколения мы это практически не заметим, потому что изменения идут медленно. За последние 60 лет среднегодовая температура в Москве выросла на 1,4 градуса – с чуть меньше +5 до +6,3 градуса", – сказал Леус.

Изменение климата проявляется не столько в росте температур, сколько в общем изменении характера погоды, которая становится более неустойчивой, подчеркнул синоптик.





Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" В ближайшие годы будут отмечаться как рост суточных рекордов, так и, пусть и более редкие, рекорды минимальной температуры. Кроме того, может возрасти количество опасных явлений: гроз, сильных снегопадов, ледяных дождей и гололедов. Также увеличивается количество сильных дождей.

Что касается текущей погоды, температура около 30 градусов тепла, а в отдельные дни и немного выше, задержится в столице практически до конца текущей недели.

"В среду, четверг и пятницу высока вероятность локальных кратковременных ливней с грозами. К воскресенью холодный атмосферный фронт начнет поставлять менее теплые воздушные массы, и температура будет постепенно понижаться", – уточнил Леус.

В субботу столбики термометров спадут на пару градусов, в воскресенье – до +24–26 градусов днем, а в понедельник – до +22–24, что все равно чуть выше климатической нормы середины июня (+22–23), рассказал специалист.

"Вторая половина июня будет менее жаркой: где-то с 16–17-го числа температура ожидается в пределах +19–22 градусов примерно на пять-шесть дней. К началу третьей декады погода станет близкой к норме – +22–24 градуса, и потепление возможно только в последние 5–6 дней июня", – сказал эксперт.

По словам Леуса, в целом прогноз на оставшиеся два месяца лета достаточно комфортный. Возможны небольшие отклонения в сторону положительных значений – на 1–2 градуса выше нормы, но это не значит, что не будет как более холодных, так и более жарких периодов.

В то же время заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина в разговоре с Москвой 24 не согласилась с выводами, что через 15 лет в столице будет как в Сочи. Она отметила, что в южном городе влажный субтропический климат, который очень сильно зависит от Черного моря и Кавказского хребта.

"Последний, взаимодействуя с потоками воды, обеспечивает большую влажность и все особенности климата на курорте. А в Москве ни через 15 лет, ни через 1 000 не будет ни моря, ни Кавказского хребта, поэтому говорить об этом вообще не имеет смысла", – рассказала она.

По словам эксперта, климат меняется, что выражается в увеличении среднесуточных и среднегодовых температур как в городе, так и по всей Земле. В Москве и окружающих районах это происходит в основном за счет роста ночных температур, которые увеличиваются больше, чем дневные. Также есть данные, что зимние значения тоже прибавляют сильнее.





Ольга Золина заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Говорить о том, что будет через 15 лет, очень сложно. Можно высказывать мнение только на основании климатических моделей, которые работают на сценариях – предположениях о тех выбросах парниковых газов, которые будут происходить в последующие годы. Знаем мы об этом немного – есть тенденция к их росту, но насколько сильно это будет происходить и как повлияет на это "зеленая политика" – большой вопрос.

В то же время специалист подтвердила, что ситуации с резкими перепадами температур будут повторяться чаще. В пример она привела весну, когда +30 сменялись холодами, а затем снова жарой.

"Причина – изменение атмосферной циркуляции: вместо зональных переносов (с запада на восток) все больше преобладают меридиональные (с севера на юг и наоборот). Они приносят арктический холод или тропическую жару, что характерно для переходных сезонов, особенно весны. Дополнительный фактор – морской лед в Арктике, который не успевает за расширением тропиков на север", – добавила Золина.

Климатические модели также прогнозируют, что волны жары в Москве будут случаться чаще и с более высокими температурами. При этом разговоры об изменении Гольфстрима и последующем похолодании на 20 градусов, по мнению эксперта, не имеют научного подтверждения.

"Речь идет о термохалинной циркуляции океана, но для ее коллапса необходимо гигантское количество пресной воды (например, от таяния ледников Гренландии) – его пока неоткуда взять", – добавила она.

В истории наблюдались лишь небольшие замедления, которые океан компенсировал. Модели показывают крайне низкую вероятность остановки Гольфстрима, резюмировала Золина.

