Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прошедшая ночь, 9 июня, в Москве стала самой теплой с начала этого года, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в мессенджере MAX.

По словам синоптика, вечером 8 июня в столице было облачно, что не позволило воздуху значительно остыть. Минимальная температура на ВДНХ составила 17,5 градуса.

"Эта ночь стала самой теплой с начала года! И день 9 июня тоже станет самым жарким, максимальная температура подберется к 30 градусам", – написала специалист.

Из-за жары в городе ввели оранжевый уровень опасности. Он действовал до 18:00 10 июня, однако позже его продлили на сутки – до 18:00 11 июня.

Кроме того, 8 июня вода в Москве-реке в районе Звенигорода прогрелась до 20 градусов, что сопоставимо с температурными значениями южных курортов. Такие показатели являются нормой для открытия купального сезона, отмечал метеоролог Александр Голубев.