08 июня, 19:20Общество
Температура воды в Москве-реке достигла значений южных курортов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вода в Москве-реке прогрелась до 20 градусов, что сопоставимо с температурными значениями южных курортов. Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Температура воды в Москве-реке достигла плюс 20 градусов в районе Звенигорода, что является нормой для открытия купального сезона", – отметил он.
По словам синоптика, в Сочи значения также показали 20 градусов, а в Ейске – 25 градусов.
Голубев пояснил, что водоемы начнут стремительно прогреваться в центральной части страны, поскольку в ближайшие дни воздух прогреется на 4–6 градусов выше климатической нормы.
Жаркая погода в столице сохранится на протяжении всей рабочей недели с 8 по 13 мая. На фоне этого был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.
Горожан призвали избегать перегревов на солнце, надевать светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды. Также в МЧС напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.
Из-за жары на вокзалах и станциях МЦД в Москве будут раздавать питьевую воду