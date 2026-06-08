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08 июня, 19:20

Общество

Температура воды в Москве-реке достигла значений южных курортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вода в Москве-реке прогрелась до 20 градусов, что сопоставимо с температурными значениями южных курортов. Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"Температура воды в Москве-реке достигла плюс 20 градусов в районе Звенигорода, что является нормой для открытия купального сезона", – отметил он.

По словам синоптика, в Сочи значения также показали 20 градусов, а в Ейске – 25 градусов.

Голубев пояснил, что водоемы начнут стремительно прогреваться в центральной части страны, поскольку в ближайшие дни воздух прогреется на 4–6 градусов выше климатической нормы.

Жаркая погода в столице сохранится на протяжении всей рабочей недели с 8 по 13 мая. На фоне этого был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.

Горожан призвали избегать перегревов на солнце, надевать светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды. Также в МЧС напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

Из-за жары на вокзалах и станциях МЦД в Москве будут раздавать питьевую воду

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