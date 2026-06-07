МЧС предупредило о сильной жаре в Москве с 7 по 10 июня

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Сильная жара прогнозируется в период с 7 по 10 июня в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Ожидается, что воздух в городе прогреется до 30–31 градусов. В связи с этим горожан попросили быть осторожнее. В частности, их призвали избегать перегревов на солнце, надевать светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды.

Кроме того, москвичам и жителям столицы напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Помимо этого, ведомство порекомендовало исключить обращение с открытым огнем.

"Берегите себя и своих близких, при необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – сказано в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства попросила в такую погоду избегать длительного пребывания на улице и обеспечить особый уход за домашними питомцами.

На фоне жары в Москве в период с 09:00 8 июня до 21:00 9 июня объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Спасатели также усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.

В столице работают 26 поисково-спасательных станций. 14 из них расположены на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище, еще 10 – на внутренних водоемах. Под постоянным наблюдением находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище и столичные пруды.

