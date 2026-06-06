Спасатели усилили патрулирование столичных водоемов из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

По прогнозу синоптиков, 6 и 7 июня максимальная температура воздуха может достигнуть 25 градусов, из-за чего увеличится число отдыхающих у воды. В связи с этим принято решение усилить патрулирование водоемов для предотвращения возможных происшествий, пояснил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В городе работают 26 поисково-спасательных станций. 14 из них расположены на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище, еще 10 – на внутренних водоемах. Под постоянным наблюдением спасателей находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище и столичные пруды.

Каждый день безопасность горожан на воде обеспечивают свыше 80 сотрудников спасательной службы, однако из-за жары их количество увеличено до 120. Специалисты патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими и выявляют детей без сопровождения взрослых.

"Просим горожан быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей", – призвали в комплексе горхозяйства.

Ранее синоптик Марина Макарова рассказала, что на следующей неделе температура воздуха в Москве достигнет 30 градусов, что соответствует норме июля. 8 июня будет без осадков, воздух прогреется до 24–30 градусов. Во второй половине недели появятся дожди, ожидаемая температура воздуха – до 27 градусов.