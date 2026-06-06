Температура в московском регионе на следующей неделе будет соответствовать июлю

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На следующей неделе температура воздуха в Москве достигнет 30 градусов, это соответствует норме июля, рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она отметила, что в понедельник, 8 июня, будет без осадков, а температурный фон существенно не изменится, однако ожидаются колебания температуры от 24 до 30 градусов. Несмотря на то, что во второй половине недели к прогнозу добавятся дожди, воздух все равно останется теплым – днем ожидается до 27 градусов.

Помимо этого, в понедельник воздух прогреется до 28 градусов, что на 7 градусов выше нормы на начало июня.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в дневные часы на следующей неделе температура в Москве и Подмосковье может увеличиться до 30 градусов. При этом в среду, 10 июня, ожидается дождь, хотя воздух все равно будет прогрет до 25–30 градусов.

