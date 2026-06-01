Август может стать самым теплым месяцем лета 2026 года в России

Август может стать самым теплым месяцем наступившего лета в России, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Лето в целом, особенно июль, на Русской равнине будет нежарким – среднесезонная температура воздуха будет близка к климатической норме с небольшим ее превышением на 1–1,5 градуса.

"Дождей в большинстве регионов ожидается около нормы с небольшим дефицитом осадков – в 10–15% – на северо-западе и их переизбытком на 20–30% – на востоке и юго-востоке Европейской территории России и Урале", – указал синоптик.

На юге РФ температура летом "с трудом" будет в районе нормы, но в центре акватории Черного моря и на востоке Кавказа окажется даже чуть прохладнее. Не исключено превышение количества осадков на 1/3 выше нормы.

Кроме того, на большей части азиатской территории страны, особенно на севере, температура будет на 1–4 градуса выше нормы. В центре Сибири ожидается недобор по норме осадков, в то время как в Приморье и Приамурье их будет на 50–70% выше нормы. В двух последних регионах столбики термометров окажутся в пределах нормы, а на севере Сахалина и Хабаровского края будет на 2–3 градуса холоднее климатической нормы.



При этом прошедший май стал самым теплым в Москве за последние 7 лет. Средняя температура воздуха в составила 15,5 градуса, что на 1,9 градуса выше климатической нормы. Самая низкая температура в столице была зафиксирована 11 мая – минус 0,6 градуса, а самая высокая – 30,4 градуса – 21 мая.