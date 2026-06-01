Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 11:55

Общество

Август может стать самым теплым месяцем лета 2026 года в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Август может стать самым теплым месяцем наступившего лета в России, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Лето в целом, особенно июль, на Русской равнине будет нежарким – среднесезонная температура воздуха будет близка к климатической норме с небольшим ее превышением на 1–1,5 градуса.

"Дождей в большинстве регионов ожидается около нормы с небольшим дефицитом осадков – в 10–15% – на северо-западе и их переизбытком на 20–30% – на востоке и юго-востоке Европейской территории России и Урале", – указал синоптик.

На юге РФ температура летом "с трудом" будет в районе нормы, но в центре акватории Черного моря и на востоке Кавказа окажется даже чуть прохладнее. Не исключено превышение количества осадков на 1/3 выше нормы.

Кроме того, на большей части азиатской территории страны, особенно на севере, температура будет на 1–4 градуса выше нормы. В центре Сибири ожидается недобор по норме осадков, в то время как в Приморье и Приамурье их будет на 50–70% выше нормы. В двух последних регионах столбики термометров окажутся в пределах нормы, а на севере Сахалина и Хабаровского края будет на 2–3 градуса холоднее климатической нормы.

При этом прошедший май стал самым теплым в Москве за последние 7 лет. Средняя температура воздуха в составила 15,5 градуса, что на 1,9 градуса выше климатической нормы. Самая низкая температура в столице была зафиксирована 11 мая – минус 0,6 градуса, а самая высокая – 30,4 градуса – 21 мая.

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 37% 1 июня

Читайте также


обществопогода

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика