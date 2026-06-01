01 июня, 09:09

Общество
Эксперт Тихомиров: супергрибной сезон начался в Подмосковье

Фото: 123RF.соm/artsvetlana

Супергрибной сезон начался в Московской области и других регионах России. Росту грибов поспособствовала переменчивая погода, заявил в беседе с aif.ru эксперт по грибам Дмитрий Тихомиров.

Под Домодедово, например, сейчас можно найти шампиньоны, рассказал эксперт. Он отметил, что эти грибы, растущие в лесах, намного ароматнее тех, которые продаются в магазинах. Шампиньоны удобно собирать, так как их нельзя спутать с чем-то ядовитым.

Кроме того, добавил Тихомиров, в лесах уже появляются белый сетчатый гриб, лисички, трутовик. Последний гриб, напоминающий по вкусу курицу, можно найти на дубах. Лучше собирать грибы молодыми, чтобы они были мягче, вкуснее и быстро готовились.

По словам эксперта, похолодание, которое приходило в столичный регион на прошлой неделе, приведет к еще большему росту грибов. Благоприятно влияют и дожди – грибы плодоносят при влажной погоде.

Ранее в Подмосковье ввели штрафы за незаконную добычу, сбор и продажу грибов, занесенных в Красную книгу региона. Это в том числе трутовик овечий, саркосома шаровидная, полубелый гриб. Такие меры позволят защитить их наравне с редкими растениями и животными.

Разрешения на сбор редких грибов начнут выдавать через "Госуслуги"

