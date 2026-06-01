Агентство "Москва": упавший под поезд на станции "Коньково" пассажир выжил

01 июня, 17:59

Упавший под поезд на станции "Коньково" пассажир выжил

Упавший под поезд на станции "Коньково" пассажир выжил – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажир, который упал под поезд на станции метро "Коньково" Калужско-Рижской линии, выжил. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на свой источник.

Уточняется, что молодой человек получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу в Коммунарке.

Интервалы движения поездов оказались временно увеличены на южном участке оранжевой линии из-за человека на путях 1 июня. Через некоторое время движение восстановили.

Ранее пассажирам столичного метро напомнили, что эскалатор к выходам № 1 и 2 на станции "Беломорская" Замоскворецкой линии закрыт на ремонт. Его откроют лишь 11 июня. Узнать о ремонтах в метрополитене можно в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте метро.

