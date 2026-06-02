Евросоюз сократил импорт СПГ в мае до минимума за восемь месяцев

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Евросоюз в мае этого года снизил импорт сжиженного природного газа (СПГ) до минимума за последние восемь месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отмечается, что закупки газа были сокращены на фоне острой конкуренции с азиатскими странами за свободные объемы на рынке из-за ближневосточного кризиса.

В мае потоки СПГ из европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза достигли примерно 11,65 миллиарда кубометров, что на 8% ниже, чем в апреле. При этом по итогам января – мая 2026 года поступления СПГ из терминалов в европейскую газотранспортную систему остаются на рекордном уровне и составляют около 62,5 миллиарда кубометров – на 5% больше, чем за такой же период прошлого года.

Ранее Великобритания запретила услуги для морских перевозок российского СПГ. В Лондоне заявили, что это решение входит в "новый мощный" пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих антироссийских ограничений.

Европейские страны вновь начнут закупать российский газ после окончания украинского конфликта, отметил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, это обусловлено конкурентоспособностью и географическим положением.