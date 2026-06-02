Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 06:55

Экономика

Евросоюз сократил импорт СПГ в мае до минимума за восемь месяцев

Фото: depositphotos/Hackman

Евросоюз в мае этого года снизил импорт сжиженного природного газа (СПГ) до минимума за последние восемь месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отмечается, что закупки газа были сокращены на фоне острой конкуренции с азиатскими странами за свободные объемы на рынке из-за ближневосточного кризиса.

В мае потоки СПГ из европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза достигли примерно 11,65 миллиарда кубометров, что на 8% ниже, чем в апреле. При этом по итогам января – мая 2026 года поступления СПГ из терминалов в европейскую газотранспортную систему остаются на рекордном уровне и составляют около 62,5 миллиарда кубометров – на 5% больше, чем за такой же период прошлого года.

Ранее Великобритания запретила услуги для морских перевозок российского СПГ. В Лондоне заявили, что это решение входит в "новый мощный" пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих антироссийских ограничений.

Европейские страны вновь начнут закупать российский газ после окончания украинского конфликта, отметил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, это обусловлено конкурентоспособностью и географическим положением.

Эксперт заявил, что азиатский рынок СПГ пострадал из-за ситуации в Персидском заливе

Читайте также


экономиказа рубежом

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика