Британия запретила услуги для морских перевозок СПГ из России

Великобритания запретила услуги для морских перевозок российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил премьер-министр королевства Кир Стармер.

Британия ранее бессрочно разрешила импортировать в страну дизель и керосин, произведенный из российской нефти в третьих странах. Стармер объяснил, что это решение входит в "новый мощный" пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих антироссийских ограничений.

"Это включает в себя новый запрет на морские перевозки сжиженного природного газа и новые запреты на поставки нефтепродуктов из России. Мы также выдали две краткосрочные лицензии для поэтапного введения новых санкций, защищая при этом потребителей в Великобритании", – цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что Россия будет поставлять Европе газ лишь в том случае, если он останется после продажи топлива на альтернативных рынках.

Представитель Кремля считает, что европейские страны все же найдут способ, как получить газ, если Россия откажется поставлять его Европе. Однако он назвал этот экономический процесс сложным.