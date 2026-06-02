Путин выступит с большой речью на пленарном заседании ПМЭФ

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Владимир Путин 5 июня выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что на пленарном заседании предполагается выступление не только российского лидера, но и представителей зарубежных стран. В частности, свои доклады представят президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, зампред КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.

После выступления Путина и представителей иностранных государств запланирована дискуссия, в ходе которой они ответят на вопросы. Ушаков также обратил внимание, что пленарное заседание ПМЭФ с участием российского лидера всегда вызывает большое внимание со стороны и политических кругов, и СМИ.

Перед пленарным заседанием ПМЭФ глава государства проведет встречу с руководителями мировых информагентств. По словам помощника президента РФ, она состоится 4 июня в 16:00 в Константиновском дворце.

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. В этом году программа будет выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Всего ожидается свыше 150 сессий, объединенных в несколько тематических блоков. Например, в рамках трека "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством" планируется обсудить трансформацию рынков, инвестиционные стратегии и новые форматы партнерства.

