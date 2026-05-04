04 мая, 11:26

Экономика

Опубликована расширенная деловая программа ПМЭФ-2026

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Росконгресс представил расширенную деловую программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Подробное расписание опубликовано на сайте мероприятия.

Как сообщили организаторы, в этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что ПМЭФ традиционно выступает площадкой для выработки решений, направленных на устойчивое развитие и международное сотрудничество.

Программа включает более 150 сессий, объединенных в несколько тематических блоков. В рамках трека "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством" планируется обсудить трансформацию рынков, инвестиционные стратегии и новые форматы партнерства.

Направление "Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста" будет посвящено поиску новой модели развития, включая вопросы индустриальной политики, инвестиций и роли бизнеса.

Трек "Человекоцентричность: новая парадигма и технологии развития" затронет демографию, рынок труда и образование, а направление "Среда для жизни: новые технологии – новое качество" – вопросы развития территорий и городской среды.

Отдельное внимание уделят блоку "Технологии, определяющие будущее", где обсудят искусственный интеллект, роботизацию, цифровой суверенитет и трансформацию взаимодействия человека, государства и бизнеса.

Ранее стало известно, что страной – гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия. Форум станет основной площадкой для диалога между государствами. На мероприятии с речью традиционно выступит Владимир Путин.

Также с 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ). За годы его проведения он стал главной площадкой для обсуждения развития Дальнего Востока и привлечения инвестиций.

