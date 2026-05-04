Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 11:15

Политика

Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев умер на 74-м году жизни

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Председатель Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев ушел из жизни в возрасте 73 лет. Причиной смерти парламентария стала продолжительная болезнь, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Радия Хабирова.

Выступая на еженедельном совещании, Хабиров уточнил, что Толкачев скончался в ночь на понедельник, 4 мая, не сумев перенести сложной операции. Глава региона поблагодарил врачей Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна и республиканских клиник отметив, что они сделали все возможное, чтобы спасти жизнь Толкачева.

Толкачев родился 1 марта 1953 года в Сталинске (ныне Новокузнецк) Кемеровской области. Свою политическую карьеру начал в 1977 году, когда получил одну из руководящих должностей в системе МВД России. Там он проработал до 1996-го, после чего перешел на пост начальника Уфимского юридического института МВД РФ.

Спустя три года Толкачев возглавил парламент Башкирии. Параллельно с этим в период с 1999-го по 2001-й политик входил в состав Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации.

За свои заслуги был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Почета, Дружбы, а также "За заслуги перед Республикой Башкортостан" и другими.

