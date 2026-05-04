Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 12:50

Шоу-бизнес

Анна Семенович раскритиковала девушек с наращенными ресницами

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российская певица Анна Семенович раскритиковала девушек с наращенными ресницами и увеличенными губами. Соответствующее видео артистка выложила в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), передает "Газета.ру".

Исполнительница предложила подписчикам задать интересующие их вопросы. Одна из фанаток спросила, как Семенович относится к тому, что сейчас девушки выглядят одинаково, отдавая предпочтение наращенным ресницам и увеличенным губам. Певица ответила, что ей грустно наблюдать за тем, что у некоторых женщин нет индивидуальности.

"Все очень "косят" под один какой-то непонятный образ. Огромные губы, гиперактивно наращенные ресницы в 4D. Иногда смотришь, такое милое лицо у девочки, а у нее эти ресницы, аж глаза нависают. <...> Ей там 20 лет, а выглядит уже на 40 с этими ресницами", – сказала Семенович.

Она уточнила, что в ее время девушки тоже обращались к косметологам, но не начинали "перекраивать" себя в 20 лет.

Ранее модель и телеведущая Алена Водонаева назвала жен российских рэперов "губастым фастфудом". В то же время она сочла образ жены актера Юры Борисова Анны Шевчук на премии "Оскар" красивым и элегантным. Она уточнила, что Борисов "вывел на мировую дорожку" уникальную русскую женщину.

