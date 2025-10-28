Косметолог Вищипанова предупредила о риске изменения рельефа кожи из-за липолитиков

Фото: 123RF.com/lestertair

При использовании липолитиков может измениться рельеф кожи, также есть риск ее потемнения или появления корочки. Такие симптомы говорят о необходимости срочно обратиться к врачу, рассказала в беседе с Москвой 24 врач-косметолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова.

Россиянки начали массово прибегать к использованию этих препаратов для уменьшения лица. В частности, липолитики способствуют снижению объема в области щек и подбородка. Тем не менее пользователи соцсетей отмечают, что процедура может только усугубить проблему.

Как пояснила Вищипанова, ранее в России применялись так называемые прямые липолитики с фосфатидилхолином. Это вещество агрессивно воздействует на ткань, разрушая жировую клетку.

"Главное осложнение такой процедуры – это возможный некроз тканей. Если препарат вводится неправильно, это может привести к омертвлению клеток. Именно поэтому ответственные косметологи уже давно отказались от введения подобных препаратов в подбородочную область для коррекции второго подбородка", – сказала эксперт, добавив, что от их использования отказались и для работы с телом.

По ее словам, сейчас для подобных целей применяются другие, разрешенные к использованию препараты. При этом некоторые из них нельзя назвать липолитиками в прямом смысле.

"Это скорее дренажные средства, воздействующие на подкожно-жировую клетчатку. Они не дают столь же ярко выраженного эффекта, как прямые липолитики, но безопасны в применении. Их используют в сочетании с аппаратными методами для уменьшения объема подкожно-жировой клетчатки", – уточнила Вищипанова.

После подобной инъекционной процедуры нормальным явлением считается отек. Однако воспаление, которое может развиться после любой инъекции, является поводом для обращения к врачу. Также тревогу должно вызвать резкое покраснение на 5–7-й день после процедуры.

Вместе с тем для коррекции второго подбородка существуют эффективные неинъекционные методы, добавила косметолог.

"При наличии объема подкожно-жировой клетчатки в субментальной области отличные результаты показывают аппаратные методики, такие как криолиполиз, ультраформер или монополярный RF-лифтинг. Если же речь идет о больших объемах и тяжелом лице, то единственным решением остается пластическая хирургия", – пояснила Вищипанова.

К противопоказаниям проведения подобных процедур относятся беременность и лактация, онкологические заболевания в процессе лечения, острые респираторные вирусные инфекции, а также заболевания печени и желчевыводящих путей.

"Это связано с тем, что высвобождаемые жирные кислоты создают дополнительную нагрузку на печень, которая занимается их утилизацией. Ранее, когда подобные процедуры проводились, пациентам даже назначали усиленный питьевой режим и диету "стол № 5" на одну-две недели, чтобы облегчить работу органа", – заключила эксперт.

Ранее Вищипанова рассказывала, что инъекционная косметология оказывает лечебный эффект, восстанавливая структуру и молодость кожи. Тем не менее врач подчеркивала, что подобные процедуры не приводят к проблемам со здоровьем, только если они делаются с правильными интервалами, а также с использованием качественных препаратов.