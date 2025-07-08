Исследование: массажист стал самой популярной бьюти-специальностью в 2025 году

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Массажист (12,4%), косметолог-эстетист (9,4%) и бровист (8%) оказались самыми востребованными направлениями для обучения у россиян в первом полугодии 2025 года. Об этом говорится в исследовании международной сети учебных пространств в сфере красоты "Эколь", которое имеется в распоряжении Москвы 24.

Аналитики отметили, что в топ-5 также вошли визажист (4,9%) и лэшмейкер (4,7%).

"При этом годом ранее самым популярным направлением был массаж (11%), на втором месте профессия бровист (8%), а на третьем – косметология (7%)", – отметили специалисты.



из исследования Москва оказалась лидером по подготовке специалистов бьюти-индустрии. Каждый седьмой обучающийся проходит курсы в столице. В топ-3 оказались студенты Санкт-Петербурга (8,9%) и Нижнего Новгорода (5,5%). В пятерку городов, где обучаются больше всего россиян, вошли Екатеринбург (5,48%) и Новосибирск (2,94%).

Аналитики отметили, что выше половины обучающихся бьюти-специальностям (56%) выбирают такие направления для того, чтобы войти в новую для себя профессию или сменить сферу деятельности. Еще четверть (24%) планируют использовать полученные навыки только для себя и близких.

"Каждый пятый (20%) приходит на курсы, чтобы повысить текущий уровень квалификации. Интересно, что доля студентов-мужчин постепенно увеличивается: в первом полугодии 2025 года она составила 17%, что на 2 процентных пункта выше, чем за весь 2024-й", – подчеркнули в исследовании.

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