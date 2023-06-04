Косметолог назвала главные ошибки при увеличении губ

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Неправильно подобранный филлер для коррекции губ или введение слишком большого количества препарата могут привести к нежелательному результату. Однако даже негативные последствия можно исправить. Об этом Москве 24 рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Марина Хрептик.

По ее словам, существует несколько процедур для увеличения. Самая распространенная – контурная пластика филлерами на основе гиалуроновой кислоты.





Марина Хрептик врач-косметолог, дерматовенеролог Вторая – липофилинг. Ее чаще проводят пластические хирурги. Происходит забор и переработка жира пациента. Затем аутологичный жир вводят в слизистую губ для увеличения.

Вопреки популярному мнению, ботокс для процедуры не используется, отметила врач.

"Инъекции этого препарата делают по показаниям, в основном возрастным пациентам, которые имеют кисетные морщины вокруг рта. Тогда укол ботулотоксина вводится в мышцы, и кончик губ немного выворачивается. Но это процедура не для увеличения", – объяснила косметолог.

Иногда после коррекции девушки получают слишком большие губы. В 90% случаев это не ошибка врача, а желание самого пациента, отметила косметолог.





Марина Хрептик врач-косметолог, дерматовенеролог Конечно, бывает так, что к ошибкам приводит неправильно подобранный филлер или объем препарата. Поэтому в первую очередь врач должен предупредить о том, какой результат будет и какую форму губ хочет пациент. Далее определяется филлер и количество препарата в шприце.

Если пациенту не нравится результат коррекции, есть возможность это исправить с помощью гиалуронидазы.

"Это фермент, который направлен на расщепление гиалуроновой кислоты. Делается инъекция, и кислота рассасывается в тканях", – рассказала косметолог в интервью программе "Доктор 24".

По словам эксперта, особой подготовки к процедуре не требуется. Однако если у пациента есть склонность к герпетическим высыпаниям, за три дня до коррекции рекомендуется пропить противовирусное средство.

Ранее врач-косметологерматолог Ширин Хайидмурадова рассказала о проблемах с кожей у курящих людей. По ее словам, из-за постоянного складывания губ в трубочку для затягивания сигаретного дыма у человека появляются кисетные морщины. Кроме того, кожа становится сухой, цвет лица приобретает нездоровый оттенок, со временем появляются морщины курильщика: на лбу, переносице и в носогубной зоне.