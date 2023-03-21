Врач-косметолог рассказала о проблемах с кожей у курящих людей

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Курение способствует появлению характерных морщин, которые говорят о пагубной привычке, а также провоцирует другие изменения кожи, рассказала врач-косметолог, дерматолог центра инновационной медицины Ширин Хайидмурадова. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам врача, морщины курильщика называются кисетными, они формируются из-за постоянного складывания губ в трубочку для затягивания сигаретного дыма. Она отметила, что морщины могут образоваться как вследствие возраста, так и появиться намного раньше.

"Если иметь в виду никотин, курильщика можно распознать не только по сигарете в руке, но и состоянию кожи. Она становится сухой, цвет лица приобретает нездоровый сероватый оттенок, со временем появляются характерные морщины на лбу, переносице и в носогубной зоне – именно их и именуют морщинами курильщика", – сказала Хайидмурадова.

Косметолог отметила, что коллаген является одним из главных строительных материалов кожи человека, табачный дым постепенно его разрушает, что приводит к потере упругости, обвисанию кожи, появлению сосудистой сетки, а сама кожа становится тонкой и дряблой.

"Еще одно негативное проявление на лице курильщика – нездоровый цвет лица. Обычно оно приобретает серый или землянистый оттенок, в то время как здоровая кожа имеет розовый цвет с естественным румянцем", – объяснила специалист.

Она подчеркнула, что женская кожа из-за своей тонкости более восприимчива к дыму и раннему старению.

Врач отметила, что для устранения проблем с кожей необходимо бросить курить, тогда к ней вернется обычный цвет и упругость. Этот процесс займет некоторое время, но можно помочь организму вывести токсины немного быстрее.

"Регулярные прогулки на свежем воздухе, а также дыхательные техники помогут быстрее наполнить легкие кислородом и вывести накопившиеся токсины. Улучшается также и кровообращение, которое было нарушено на фоне длительного курения", – посоветовала косметолог.

Для ускорения процесса регенерации клеток необходимо использовать средства с витаминами А и Е. По словам Хайидмурадовой, они помогут вырабатывать больше коллагена, эластана и гиалуроновой кислоты.

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