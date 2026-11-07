РИА Новости: пассажирский самолет, летевший из Литвы в Данию, подал аварийный сигнал

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Пассажирский самолет Embraer E195LR авиакомпании SAS, следовавший из литовского города Паланга в столицу Дании Копенгаген, подал аварийный сигнал Squawk 7700. Об этом сообщило РИА Новости, изучив полетные данные.

По предварительной информации, борт вылетел в 07:47 по московскому времени. Над Балтийским морем примерно в 08:11 он подал код 7700, после чего направился обратно и около 08:25 приземлился в Паланге.

Код 7700 относится к универсальным транспондерным кодам. Его используют при общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом сигнал не обязательно означает непосредственную угрозу катастрофы.

Ранее полиция Чехии сообщила, что пассажирские самолеты в Европе стали получать сообщения об угрозе взрыва. В частности, предупреждения о самодельных взрывных устройствах касались нескольких рейсов, вылетавших из Праги и направлявшихся туда.

