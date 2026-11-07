07 ноября, 11:52Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за гололедицы
Фото: depositphotos/ginasanders
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.
"Период предупреждения действует с 21:00 7 ноября до 09:00 8 ноября", – сообщили синоптики.
Ночью и утром местами возможна изморозь, предупредили в Гидрометцентре.
Ранее снег был зафиксирован на базовой метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ. Кроме того, первый временный снежный покров высотой 1 сантиметр наблюдался на метеостанции подмосковного Дмитрова.
Снег окончательно растает в начале следующей недели. В столице заметно потеплеет, а осадки прекратятся. Изменения в погоде станут заметны уже 9–10 ноября.
Небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве до конца недели