Дело возбудили в отношении приморца, подозреваемого в насилии над 13-летней дочерью

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Уголовное дело возбуждено в отношении 39-летнего жителя города Партизанска, подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении своей 13-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

По версии следствия, с 2017 по 2025 год фигурант, пользуясь беспомощным состоянием ребенка, совершал в отношении него насилие. Как сообщали в соцсетях, со слов девочки, противоправные действия стали совершаться, когда ей было 4 года, и продолжались до 12 лет.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Ребенку оказывается психологическая помощь.

В УМВД по Приморскому краю уточнили, что мужчина был судим за имущественное преступление и незаконное культивирование наркосодержащих растений.

Ранее в Севастополе задержали 44-летнего местного жителя. По предварительным данным, во дворе дома, расположенного на проспекте Победы, он проследовал за двумя незнакомыми 9-летними девочками и совершил в отношении них противоправные действия сексуального характера.

Дети рассказали родителям, после чего те обратились в полицию. Мужчина свою вину признал.

