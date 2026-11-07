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07 ноября, 08:43

Политика

ВС РФ поразили в Киеве объекты энергетики, обеспечивающие ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные в ночь на 7 ноября нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по объектам в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что поражались цели, обеспечивающие Вооруженные силы Украины (ВСУ).

"Поражены объекты военно-промышленного комплекса, энергетики, транспортной инфраструктуры в городе Киеве и Киевской области", – говорится в сообщении.

Ранее российские войска ударили по электроподстанции в районе украинских Сум. Для этого применялись авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Помимо этого, ВКС России атаковали пункт временной дислокации бригады ВСУ в Запорожской области. В Минобороны уточнили, что целью стал пункт временной дислокации 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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