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07 ноября, 09:39

Политика

В Киеве поражено ООО "Меридиан" имени Королева, производящее ракеты "Фламинго"

Фото: MAX/"Минобороны России"

В Киеве поражено промышленное предприятие ООО "Меридиан" имени С. П. Королева, где производят оперативно-тактические и крылатые ракеты "Фламинго". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на 7 ноября Вооруженные силы РФ применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные дроны для нанесения массированного удара. Атакованы были объекты военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

В частности, в Киеве, помимо завода ООО "Меридиан", был поражен автодорожный мост "Северный". В ведомстве уточнили, что с его помощью осуществлялась переброска вооружения, а также военной и специальной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Киевской области, как сообщили в Минобороны, поражены тепловая электростанция "Трипольская" мощностью 1800 мегаватт и электроподстанция "Киевская" на 750 киловольт.

Кроме того, удар нанесен по предприятию по выпуску боеприпасов, взрывчатых веществ и порохов "Бровары" ("Государственный завод порошковой металлургии"), где выпускают компоненты ракетного топлива для оперативно-тактических ракет.

В Житомирской области поражена электроподстанция на 330 киловольт, обеспечивающая работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Еще одним объектом стало судно типа "сухогруз" в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы. По версии министерства, на Украину им доставляли военное имущество и грузы двойного назначения.

Ранее российские войска ударили по электроподстанции в районе украинских Сум. Для этого применялись авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Помимо этого, ВКС России атаковали пункт временной дислокации бригады ВСУ в Запорожской области. В Минобороны уточнили, что целью стал пункт временной дислокации 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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