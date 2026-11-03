ВС РФ поразили логистический центр "Новая почта" в Бердичеве

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Российские военные нанесли удар по логистическому объекту в Житомирской области, который использовался для распределения грузов военного назначения. Об этом сообщает Минобороны РФ в МАХ.

Речь идет о центре компании "Новая почта", расположенном в городе Бердичеве. Как сообщили в ведомстве, там хранили и распределяли военные грузы, которые западные страны поставляли Вооруженным силам Украины.

Кроме того, российские военные поразили сухогруз в Черном море. Судно находилось в 24 километрах к югу от Одессы и, по данным Минобороны, доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по портовой инфраструктуре Одесской области и морским судам, задействованным для снабжения ВСУ. Среди пораженных объектов ведомство назвало место хранения и укрытия пусковых установок комплекса "Нептун" в районе Тузлов. Также российские военные заявили об ударе по сухогрузу с грузами для украинских войск в 58 километрах южнее Одессы.

