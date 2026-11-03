ВС РФ поразили объекты энергокомплекса Украины в трех областях

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Вооруженные силы России в ночь на 3 ноября нанесли удары по объектам энергетического комплекса Украины в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минобороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, пораженная инфраструктура обеспечивала электроэнергией предприятия военной промышленности Украины. Удары наносились высокоточным оружием наземного, воздушного базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности.

Вместе с тем поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, а также суда, используемые ВСУ.

Ранее российские военные ударили по четырем локомотивам в районах Сум, Днепра и в Харьковской области. Для этого они применили барражирующие боеприпасы "Герань".

До этого в Киеве были поражены предприятия, где производили и хранили беспилотники. Удар пришелся по логистической инфраструктуре, задействованной в снабжении украинских военных.

