Войска РФ поразили четыре локомотива возле Сум, Днепра и в Харьковской области

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военные нанесли удары по четырем локомотивам в районах Сум, Днепра и в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Цели были поражены специалистами войск беспилотных систем с применением барражирующих боеприпасов "Герань". В МО уточнили, что два локомотива уничтожены в районе города Сумы, еще по одному – у населенного пункта Комсомольское Харьковской области и в районе города Днепропетровска.

Ранее российские войска поразили сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ, на переходе морем в 16 километрах юго-восточнее Одессы.

Военные также нанесли удар по месту хранения и укрытия пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса "Нептун". Объект находился в районе населенного пункта Тузлы Одесской области.