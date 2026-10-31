31 октября, 18:03Политика
ВС РФ поразили судно с грузами для ВСУ южнее Одессы
Фото: MAX/"Минобороны России"
Российские военные нанесли удар по сухогрузу, перевозившему грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Черном море в 37 километрах южнее Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, днем 31 октября российские силы продолжили атаковать беспилотниками морские суда, задействованные в перевозке грузов военного назначения. В результате одного из ударов было поражено судно типа "сухогруз".
Также минувшей ночью ВС РФ нанесли удары по объектам логистической и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах военно-промышленного комплекса.
В Киеве была поражена ТЭЦ-6, обеспечивавшая электроэнергией объекты военной логистики и места хранения вооружения и техники, а в Харькове – цеха промышленной зоны "Протон", где производили комплектующие для вооружения и военной техники.
Кроме того, российские силы атаковали сухогруз с грузами для ВСУ в Черном море в 18 километрах южнее Одессы.