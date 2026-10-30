ВС РФ поразили завод в Киеве, выпускавший комплектующие для беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили ракетный агрегатно-детальный завод АО "Киевский радиозавод", где выпускали комплектующие для разведывательных и ударных БПЛА, в том числе большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что также был поражен цех по сборке и хранению беспилотников ЧАО "Фанплит". На предприятии производили и хранили БПЛА большой и средней дальности типа FP-1 и FP-2 компании "Файер Поинт".

В населенном пункте Хотов под удар попала электроподстанция ПС-330 "Новокиевская", обеспечивающая работу предприятий ВПК Украины в Киеве. В Днепропетровской области поражена электроподстанция ПС-330 "Светлое" в населенном пункте Светлое, которая обеспечивает работу предприятий военной промышленности в Днепропетровске.

Кроме того, в акватории Черного моря поражено морское судно типа "сухогруз". Оно доставляло в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

Ранее российская армия также нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Под удар попали объекты энергетики, обеспечивающие функционирование объектов ВПК в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Кроме того, поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области.

