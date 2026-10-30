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30 октября, 10:48

Наука

Путин присвоил звание Героя РФ космонавту Платонову

Фото: ТАСС/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России космонавту-испытателю Олегу Платонову. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в указе, высокое звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при длительном космическом полете в составе экипажа Международной космической станции. Кроме того, ему присвоено почетное звание "летчик-космонавт Российской Федерации".

Этим же указом председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин награжден орденом "За доблестный труд". В документе уточняется, что награда присуждена за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие конституционного правосудия и многолетнюю плодотворную деятельность.

Орденом отмечен и советник Российской академии наук (РАН) Геннадий Романенко – ему присужден "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность.

До этого российский лидер присвоил звание Героя России космонавту-испытателю отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" Кириллу Пескову. Кроме того, Путин присудил орден "За доблестный труд" сотрудникам Московского института теплотехники (МИТ). Награду, в частности, вручили Герою России, академику РАН, генеральному конструктору учреждения Юрию Соломонову.

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