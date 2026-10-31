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01:43

Общество

Онищенко назвал три группы заболеваний, сокращающих продолжительность жизни

Фото: depositphotos/Subbotina

Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания входят в число основных причин сокращения продолжительности жизни и высокой смертности. Об этом РИА Новости сообщил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он назвал сердечно-сосудистые патологии наиболее опасной группой, поставив на второе место онкологические заболевания, а на третье – эндокринные.

Онищенко также заявил, что одним из факторов развития таких заболеваний могут становиться перенесенные респираторные инфекции. В частности, он упомянул грипп, COVID-19 и другие болезни дыхательных путей.

Академик подчеркнул, что многое зависит от поведения самого человека. По его оценке, на долю здравоохранения приходится около 20% факторов, влияющих на продолжительность жизни, а остальное связано с образом жизни.

В числе важных условий он назвал физическую активность, правильное питание и вакцинацию. Онищенко призвал людей самостоятельно заботиться о своем здоровье.

Ранее академик заявил об исчерпании пандемического потенциала COVID-19 в России. Однако в будущем, по его словам, может возникнуть другой вирус, способный причинять человеку больший вред благодаря своим генетическим особенностям.

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