Россия и Мозамбик могут запустить прямые авиарейсы

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Россия и Мозамбик прорабатывают возможность запуска прямого авиасообщения с опорой на город Накала на севере африканской страны. Об этом сообщил РИА Новости министр транспорта и логистики Мозамбика Жуан Жорже Матломбе.

Он отметил, что мозамбикская сторона уже обсудила этот вопрос с Минтрансом России.

"Мы сейчас работаем с правительством России. Нам подсказали, с кем можем сотрудничать, чтобы оценить, можем ли улучшить региональную связанность – запустить рейсы из Накалы в Россию, а также в Азию... Да, это были бы прямые рейсы", – указал он.

По словам Матломбе, северный город Накала имеет выгодное местоположение рядом со столицами Малави, Зимбабве и Замбии. Он добавил, что в Накале также находятся лучший аэропорт и лучший глубоководный порт в регионе.

Ранее сообщалось, что прямое авиасообщение между Россией и Алжиром может быть возобновлено в начале 2027 года после завершения необходимых организационных процедур. Процесс восстановления авиасообщения требует времени и связан, в частности, с оформлением присутствия представителей авиакомпании Air Algerie в Москве.

