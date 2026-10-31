Мемориал советским воинам в Нидерландах снова пострадал от вандалов

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Мемориальный комплекс в нидерландском Лесдене во второй раз подвергся акту вандализма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд "Советское поле славы".

Неизвестные испачкали краской обелиск и мемориальную стену. В фонде заявили, что ведут переговоры с компетентными властями и рассчитывают найти решение, которое поможет предотвратить повторение подобных инцидентов.

Мемориал "Советское поле славы" открыли в 1948 году на кладбище Эревелд. Там покоятся 865 советских военнослужащих, погибших на территории Нидерландов в годы Второй мировой войны. Большинство из них умерли в немецком плену или были казнены нацистами.

В июле кладбище советских воинов под Лесденом подверглось масштабному осквернению – неизвестные облили красной краской около 150 надгробий. Полиция начала расследование и обнаружила на месте пустые аэрозольные баллончики, которые передали криминалистам. На время расследования мемориальный комплекс закрывали для посетителей.

