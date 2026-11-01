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Депутат Куринный: россияне могут лечить зубы по ОМС в частных клиниках

В Госдуме рассказали, как бесплатно лечить зубы в частных клиниках

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Получить стоматологическую помощь по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) можно не только в государственных, но и в частных клиниках. Главное условие – медицинская организация должна работать в системе ОМС. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По словам депутата, в регионе регистрации пациента его обязаны принять и оказать необходимую помощь в любой государственной стоматологической клинике. При этом возможность бесплатно обратиться к частному стоматологу также предусмотрена, если учреждение участвует в программе обязательного медицинского страхования.

Однако наличие у частной клиники договора с системой ОМС не означает, что по полису можно получить весь перечень предлагаемых ею услуг. Набор бесплатных стоматологических процедур может быть ограничен.

Куринный посоветовал заранее уточнять условия. Это можно сделать в своей страховой компании или непосредственно в регистратуре выбранной клиники.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2027 году на здравоохранение Москвы планируется направить 663,3 миллиарда рублей. С учетом средств ОМС общие расходы превысят 1,2 триллиона рублей, а за три года достигнут 3,8 триллиона рублей.

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