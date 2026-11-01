Глава МИД Турции Фидан: Европе нужно заново выстроить отношения с Россией

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После завершения конфликта на Украине России и европейским странам необходимо будет восстановить конструктивные отношения. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в беседе с турецкими СМИ по итогам министерской встречи G20 в США.

По словам дипломата, мирное соглашение между Москвой и Киевом не должно стать единственным результатом урегулирования. Он считает, что Европе также предстоит найти возможность для примирения с Россией и возобновления взаимодействия.

Фидан отметил, что украинский конфликт наносит серьезный ущерб мировой экономике. По его словам, ранее европейские государства старались не говорить о социальных и экономических последствиях происходящего, однако теперь эти проблемы все сильнее отражаются на политической ситуации в странах Европы.

Он также напомнил о прежней взаимосвязи российской и европейской экономик. Россия поставляла энергоресурсы, которые использовались европейскими предприятиями для производства товаров.

По мнению главы турецкого внешнеполитического ведомства, нарушения международной торговли увеличивают общие потери. Он сослался на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который говорил об энергетических издержках Европы в размере 100 миллиардов евро.

Ранее Международный валютный фонд сообщил, что запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже уровня, необходимого перед зимним сезоном. Высокие цены, как отмечалось в докладе, могут привести к увеличению расходов на электроэнергию и отопление. На этом фоне администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возвращения российского газа на европейский рынок в рамках урегулирования конфликта на Украине.