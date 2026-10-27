27 октября, 15:18Экономика
Путин призвал подумать над прекращением конфликтов для стабилизации газового рынка
Фото: МАХ/"Кремль. Новости"
Для стабилизации ситуации на газовом рынке необходимо думать над прекращением конфликтов и снятием санкций. Такое заявление сделал Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа.
Российский лидер отметил, что все ограничения, как правило, используются для недобросовестной конкуренции. В результате это приводит к тяжелым последствиям для всех, но прежде всего для тех, кто эти санкции вводит, указал президент.
На этом же мероприятии Путин отметил, что Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа. Он считает, что роль этого энергоресурса будет только укрепляться: четверть энергобаланса планеты уже приходится на газ.
Газ важен не только для энергетического сектора промышленности, но и для аграрной отрасли и системы международной торговли, подчеркнул глава государства.
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