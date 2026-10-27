Путин призвал подумать над прекращением конфликтов для стабилизации газового рынка

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Для стабилизации ситуации на газовом рынке необходимо думать над прекращением конфликтов и снятием санкций. Такое заявление сделал Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа.

Российский лидер отметил, что все ограничения, как правило, используются для недобросовестной конкуренции. В результате это приводит к тяжелым последствиям для всех, но прежде всего для тех, кто эти санкции вводит, указал президент.

На этом же мероприятии Путин отметил, что Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа. Он считает, что роль этого энергоресурса будет только укрепляться: четверть энергобаланса планеты уже приходится на газ.

Газ важен не только для энергетического сектора промышленности, но и для аграрной отрасли и системы международной торговли, подчеркнул глава государства.