Путин заявил об укреплении роли природного газа в мировой энергетике

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Роль природного газа как опоры глобальной энергетики будет только укрепляться. Об этом заявил Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа.

Российский лидер подчеркнул, что газ важен не только для энергетического сектора и промышленности, но и для аграрной отрасли и системы международной торговли.

Также Путин отметил, что каждая страна вправе сама выбирать, какой вид генерации развивать – углеводородную, атомную, гидроэнергетику или работающую на возобновляемых источниках энергии.

"Однако сегодня четверть энергобаланса планеты приходится именно на газ", – резюмировал президент.

Ранее Путин подчеркнул, что Россия занимает первое место по запасам природного газа и является одним из ключевых игроков мирового рынка. Глава государства указал, что потребление природного газа в 2025 году достигло 4,2 триллиона кубометров и при этом выросло на 1,2%.

