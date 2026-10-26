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26 октября, 16:03

Политика

Дмитриев призвал Европу признать, что она не выживет без российского газа

Фото: kremlin.ru

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал европейских чиновников исправить ошибки и признать, что Европе нужен российский газ для выживания. Об этом он написал в соцсети X.

"Раскаяние должно прийти на смену мышлению (экс-президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена", – прокомментировал Дмитриев.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе превысили 1 100 долларов за тысячу кубометров. В последний раз такие значения фиксировались 21 декабря 2022 года. Владимир Путин указывал, что политика европейских стран, направленная на отказ от всего российского, оказалась нежизнеспособной.

При этом российский сжиженный природный газ (СПГ) по-прежнему занимает около 20% европейского рынка, указывал президент РФ. В Кремле, в свою очередь, говорили, что Москва готова обсуждать поставки газа в Европу, если у европейских стран будет к этому интерес, а у России – свободные объемы.

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