Песков обозначил условия для контактов РФ и Европы по поставкам газа

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Москва готова обсуждать поставки газа в Европу, если у европейских стран будет к этому интерес, а у России – свободные объемы. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"После того, как европейцы стали сокращать покупки нашего газа, мы стали увеличивать продажи нашего газа в альтернативных направлениях. Если будут желающие со стороны Запада, и если будут объемы газа, которые можно продать, тогда можно говорить о том, что что-то можно обсуждать", – сказал представитель Кремля.

При этом он уточнил, что объемы газа не всегда бывают свободными, они могут быть заняты.

Ранее Владимир Путин назвал нежизнеспособной политику европейских стран, направленную на отказ от всего российского. Президент указал, что российский сжиженный природный газ (СПГ) по-прежнему занимает около 20% европейского рынка.

По словам Путина, Россия не отказывалась от поставок энергоресурсов в Европу – решение прекратить их принимать приняли сами европейские страны, которые продолжают планировать отказ и от оставшихся поставок.