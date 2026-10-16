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Европейский союз в сентябре увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 60% по сравнению с августом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад базирующегося в Финляндии Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Августовский уровень, от которого отсчитывается рост, был рекордно низким для ЕС. Поставки выросли, несмотря на действующие ограничения и курс Брюсселя на отказ от российских энергоресурсов.

В денежном выражении закупленный СПГ стоил 615 миллионов евро. Почти три четверти физических объемов – 72% – приняли французские порты. Остальные партии поступили в Нидерланды и Португалию.

Как подчеркивают исследователи, несмотря на резкий сентябрьский рост, объемы поставок пока далеки от уровней, которые фиксировались до февраля 2022 года.

Ранее бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что отказ от российских нефти и газа усилил зависимость европейских стран от поставок сжиженного природного газа из США. По его мнению, европейские государства сами создали условия для возможного давления со стороны Вашингтона.