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16 октября, 13:58

Экономика

Кобяков заявил о наступлении "золотого века" газа

Фото: depositphotos/Hackman

Мир вступает в "золотой век" газа – это топливо становится одним из ключевых источников энергетической безопасности. Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Российской энергетической недели.

По его словам, газ больше нельзя считать переходным топливом, которое должно было временно заменить уголь и нефть на пути к возобновляемым источникам энергии. Теперь его роль в мировой энергетике изменилась.

Кобяков также отметил, что нефть является инструментом экономического давления и манипуляций.

Ранее бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что отказ от российских нефти и газа усилил зависимость европейских стран от поставок сжиженного природного газа из США. По мнению экс-дипломата, европейские государства сами создали условия для возможного давления со стороны Вашингтона и оказались в уязвимом положении.

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