Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы оказался ниже нормы перед зимой

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Уровень запасов газа в европейских хранилищах опустился ниже нормы для предстоящего зимнего сезона, из-за этого высокие цены на него способны сильнее отразиться на стоимости электроэнергии и отопления, указано в докладе европейского департамента Международного валютного фонда о перспективах экономического развития региона, передает ТАСС.

Согласно оценке МВФ, стоимость природного газа по-прежнему существенно выше того уровня, что был до войны США и Ирана. Вместе с тем она ощутимо ниже значений, зафиксированных после начала СВО.

В докладе также учитывается погодный фактор. В последние месяцы в Европе фиксировались рекордно высокие температуры, а осадков выпало меньше обычного. Это отразилось на сельском хозяйстве, речном транспорте и выработке электроэнергии. При этом ожидаются дальнейшие экстремальные погодные явления.

Ранее сообщалось, что Европейский союз может создать единую систему стратегических запасов газа на случай перебоев с поставками. Идея появилась из-за опасений по поводу возможного дефицита топлива предстоящей зимой.

Одной из причин сложившейся ситуации стали высокие летние цены на газ. На стоимость топлива, в частности, повлиял конфликт на Ближнем Востоке.

