В ЕК предрекли "тяжелую зиму" в Европе из-за цен на энергию

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Европу ожидает "очень тяжелая зима" из-за высоких цен на энергоносители. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

Она приветствовала решение стран Евросоюза и G7 выделить из стратегических запасов 50 миллионов баррелей нефти и 50 миллионов баррелей дизельного топлива для продажи на рынке. По ее словам, это сделано для стабилизации цен для европейских граждан и бизнеса.

Однако реальной причиной стало давление США, указало агентство. Вашингтон потребовал от союзников высвободить до 120 миллионов баррелей дизеля, чтобы снизить расценки. В противном случае Соединенные Штаты угрожали ввести запрет на экспорт дизеля для снижения цен на американском рынке.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил о напряженной ситуации на мировых рынках нефти. На заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ договорились предпринимать все необходимые меры для балансировки ситуации и продолжать мониторинг, отметил политик.