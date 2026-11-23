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Европейские государства заинтересованы в том, чтобы украинцы оставались на их территории, поскольку местные предприятия испытывают нехватку работников. Поэтому власти этих стран вряд ли поддержат возвращение мужчин призывного возраста на Украину, заявил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

В качестве примера он привел Чехию, где одно из промышленных предприятий после 2022 года значительно увеличило число сотрудников из Украины. Речь идет о заводе в городе Кутна-Гора, который производит железнодорожные тележки, сварные конструкции и отливки.

По словам Киселева, до 2022 года предприятие было укомплектовано лишь на треть, тогда как сейчас штат заполнен практически полностью. Большинство работников, как утверждает эксперт, приехали с Украины. Он считает, что Чехии невыгодно отправлять этих специалистов обратно, поскольку они необходимы местной промышленности.

Кроме того, украинские специалисты в сфере информационных технологий переехали во Францию, Великобританию и Нидерланды. По мнению Киселева, эти государства также не заинтересованы в потере квалифицированных кадров.

Ранее на Украине заявили о случаях похищения молодых людей, не достигших призывного возраста. Их доставляют в территориальные центры комплектования и принуждают подписывать контракты с Вооруженными силами Украины, в том числе с применением пыток.